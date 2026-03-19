Tante cose da fare a Biella nel we del 20, 21 e 22 marzo

Venerdì 20 marzo

- Biella, La notte del Liceo Classico 27 marzo 2026, dalle 18​.00 alle 24​.00, presso la sede di via Addis ​Abeba 20 al Liceo Sella

- Occhieppo Inferiore, corso di avvicinamento all'astronomia, alle 20,45 presso l'osservatorio di San Clemente con Francesco Verardi

- Biella, “Trame di Diritti – Educare è tessere possibilità future”

- Biella, Palazzo Gromo Losa, Concerto: "i concerti dell'accademia" Fondazione Perosi 20,45

- Biella, Circolo Sociale Biellese, terzo appuntamento della Rassegna “Innovazione in Sanità per la Salute. I cittadini incontrano i Professionisti dell’ASL BI”, ideata e promossa dal Lions Club Bugella Civitas in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Biella e con il patrocinio dei Comuni di Biella e Gifflenga, di FAND – Associazione italiana diabetici di Biella e Associazione Amici dell’Ospedale di Biella.

- Cossato, serata fotografica Luca Guzzo

- Ponderano, SEDE OPERATIVA NORD OVEST ASD, ESCURSIONISMO dalle 21

- Pollone, Cascina Emilia, al Parco Burcina incontro divulgativo di informazione e prevenzione con l’intervento dei Carabinieri Forestali di Sordevolo.

- Biella, Duomo, precetto pasquale alle 11 per il personale delle Forze Armate, dei Corpi armati e non armati dello Stato e dei Corpi istituzionali

- Biella, alle ore 18, presso il Circolo Sociale Biellese, si terrà il terzo appuntamento della Rassegna “Innovazione in Sanità per la Salute. I cittadini incontrano i Professionisti dell’ASL BI”, ideata e promossa dal Lions Club Bugella Civitas

- Bielmonte, gara commemorativa sci in notturna per i 50 anni del Soccorso Piste Bielmonte

- Coggiola, Teatro Don Fava di Coggiola ospiterà una serata intensa e profondamente coinvolgente con protagonista Lidia Laudani

Sabato 21 marzo

- Biella, Piazzo Cost to Cost

- Piedicavallo, via Teatro Regina Margherita, 8, Rassegna di cinema di montagna

- Sagliano, “Radici in cammino”

- Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2, Villa Piazzo, Fritz Club dalle 18 Spring & Beer - Fritz Club

- Ponderano, IN AMBIENTE NEL BIELLESE ESCURSIONISMO dalle 20,45

- Valdilana, Trivero, via Marconi 23, dalle 10 alle 17 SEMINARTE - laboratorio per bambini

- Pettinengo, via G.B. Maggia 2, VILLA PIAZZO, Mostra “I Bambini e le Fiabe”, inaugurazione dalle 16,30

- Valdilana, via Marconi 23, dalle 10 Racconti di boschi, di fabbriche e di persone

- Biella, “Trame di Diritti – Educare è tessere possibilità future”

- Masserano, rassegna “Viaggi a Palazzo”, percorsi tra mappe del mondo e geografie interiori, tema che connoterà le presentazioni editoriali del 2026, a Palazzo de Principi Emanuela Bernascone presenta "Malta bastarda" alle 18

- Cossato, Chiesa San Giuseppe ore 21, coro Noi Cantando, coro Genzianella 25° Rassegna di San Giuseppe

- Ponderano, si riaccenderanno i riflettori del Polivalente di Ponderano con il teatro dialettale: in collaborazione con I Nuovi Camminanti, una serata di beneficenza dedicata ad Anna Bruni.

- Sandigliano, Caccia al tesoro in oratorio dalle 15

- Biella, Fondazione Pistoletto "Poesie di corpo e di vita"

- Occhieppo Superiore, Giacomo Ramella Pralungo terrà una conferenza su temi di archeologia misteriosa a Villa Mossa

- Biella, Ore 16.00 Un pomeriggio per la poesia femminile A cura di Bi-Box APS Fondazione Pistoletto

- Biella, largo Cusano, Biella in corteo per la pace alle 9,30

- Ponderano, Ospedale degli Infermi, Andé a l’Ospidal – Storia e storie di un luogo speciale

- Giornate FAI di Primavera

Domenica 22 marzo

- Cossato, chiesetta di San Giuseppe, il Coro Noi Cantando canterà in ricordo di Vitaliano durante la S. Messa in sua memoria

- Ponzone, film Teatro Giletti

- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22, Pratiche yoga a La Bursch

- Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2, Villa Piazzo, Fritz Club, Degustazione di Birra - Fritz Club

- Gaglianico, Storie Off Young

- Viverone, via Lungo Lago, zona Puntabecco, Leggi con me! Storie piccine

- Ponderano, Ospedale degli Infermi, Andé a l’Ospidal – Storia e storie di un luogo speciale

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Valdilana, Gusto al Centro

- Gaglianico, la comunità dei sardi di Biella rinnova infatti il tradizionale pranzo solidale a sostegno delle persone con disabilità dell’associazione.

- Giornate FAI di Primavera

- Masserano - Casapinta Ore 9.00 Local March for Gaza Camminata di 4 ore circa (con pause) A cura di Donne in Cammino per la Pace

MOSTRE

- Biella, mostra "L'inverno grande artista" presso sala convegni Cassa di Risparmio di Biella fino al 6 aprile

- Vigliano, in Biblioteca mostra dedicata a Bea di Vigliano Biellese, fino a martedì 31 marzo, negli orari della Biblioteca: da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro

- Sordevolo, Villa Cernigliaro Ma/Donne Mobilitazione arte contemporanea dall' 8 marzo fino al 12 aprile. Vernissage 8 marzo ore 16.

- Pettinengo, fino al 12 aprile 2026 a Villa Piazzo, Pacefuturo, insieme all’Associazione Piccola Fata e Comune di Pettinengo, presenta la mostra “I Bambini e le Fiabe”, una nuova esposizione di Mauro Rossetti che mette al centro il mondo dell’infanzia e il valore profondo dell’immaginazione, dalle 16.30 alle 19.30.