Cossato, "un anno con la Croce Rossa": aperto il bando del Servizio Civile Universale

La Croce Rossa Italiana apre le selezioni per il Servizio Civile Universale 2026-2027, offrendo ai giovani un’occasione concreta di partecipazione e crescita all’interno delle attività dell’associazione.

Il progetto è rivolto ai ragazzi e alle ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che desiderano mettersi in gioco dedicando parte del proprio tempo a un’esperienza di servizio alla comunità. Il percorso ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni alla settimana.

Ai partecipanti è riconosciuto un rimborso mensile di 519,47 euro, previsto nell’ambito del Servizio Civile Universale.

Le candidature sono già aperte e il termine per presentare la domanda è fissato alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026. Per partecipare è necessario consultare il bando e compilare il form di candidatura disponibile online.

Il Servizio Civile rappresenta per molti giovani un’esperienza significativa, capace di coniugare impegno sociale e crescita personale, offrendo l’opportunità di contribuire in modo concreto alle attività della Croce Rossa Italiana e al sostegno della comunità.

Tutti i dettagli sul bando e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale della Croce Rossa Italiana nella sezione dedicata al Servizio Civile Universale.