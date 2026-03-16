Orto, la stagione comincia dal terreno: come prepararlo nel modo corretto FOTO e VIDEO

Con l’arrivo della primavera è il momento di preparare il terreno in vista delle coltivazioni dell’orto.

Il primo passo consiste nel valutare le condizioni del suolo. Se il terreno è coperto di erba, si può intervenire con una forchettatura superficiale, affondando il forcone e sollevando la terra senza rigirarla. Occorre rimuovere l’erba e distribuire stallatico pellettato a lento rilascio. Infine, si mescola con un terriccio di buona qualità, per favorire lo sviluppo delle nuove piantine. È inoltre consigliato coprire il terreno con uno strato di corteccia di pino, evitando di lasciarlo scoperto.

Nel caso in cui il terreno risulti compatto, grigio e privo di vita, è possibile lavorarlo più in profondità, aggiungendo ammendanti per migliorarne le caratteristiche.

Tutti i materiali sono disponibili presso Gardenville, garden center situato a Biella, accanto al Centro Commerciale Gli Orsi, dove è possibile ricevere indicazioni utili per iniziare la stagione dell’orto.

Nei prossimi episodi:

- le piantine da orto e gli innesti

- le aromatiche dell’orto

- difendere l’orto in modo naturale

Gardenville

Via De André – Biella (accanto al Centro Commerciale Gli Orsi)

www.gardenville.it

015 9248258

Aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:30