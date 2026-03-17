Sagliano Micca, nuovi eventi all'orizzonte al Centro Legami

Anche questo mese al Centro Legami di Sagliano Micca non ci si annoia. Tra momenti di incontro, attività e… qualche buona occasione per stare insieme, il programma di marzo propone diversi appuntamenti pensati per condividere tempo e sorrisi.



Giovedì 19 marzo, a San Giuseppe, pranzo in compagnia e nel pomeriggio presentazione di un’attività laboratoriale dedicata alla mobilità. Mercoledì 25 marzo si terranno le proiezioni con Piero e Silvana. E ricordate: ogni lunedì si gioca a tombola con Kevin. Un programma semplice ma prezioso, fatto di momenti di convivialità, amicizia e comunità.