Al Lessona Summer Festival arrivano le Huntrix Power, lo spettacolo ispirato a K-Pop Demon Hunters

Arrivano le prime anticipazioni dall’edizione 2026 del Lessona Summer Festival. Il prossimo 12 luglio, a partire dalle 21.30, farà il suo debutto assoluto il concerto delle Huntrix Power, lo show ispirato a K-Pop Demon Hunters, il noto film d’animazione del 2025, fresco vincitore del Premio Oscar, come miglior pellicola assieme alla miglior canzone originale.

A detta degli organizzatori sarà uno spettacolo estremamente coinvolgente, con tre cantanti in uno show dove canto, ballo e recitazione si fondono in un'esperienza ad alto impatto emotivo. Tra coreografie da imparare insieme e musica live, il pubblico diventerà parte attiva dello spettacolo. Questa è una delle novità assolute della nuova rassegna, di scena nell’area feste di Lessona. L’ingresso sarà totalmente libero e gratuito.