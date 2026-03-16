Dona parole e passi, nuovo appuntamento in Valle Cervo alla scoperta delle radici del tempo

Quarto incontro pro Domus Laetitiae a sostegno del progetto “Dona parole e passi”. Dopo la serata di Miagliano, sabato 21 marzo si torna a passeggiare, questa volta a Sagliano Micca. Più precisamente in una delle aree storiche dell’industria saglianese, quella attraversata dal rio Morezza, tra via Mazzini e la provinciale.

Ritrovo alle 15 presso il parcheggio del Cappellificio Cervo per la quarta tappa delle “Radici in cammino”. Quattro soste lungo un breve percorso per una avvincente incursione nel tempo, tra fabbriche e ricordi, alla scoperta dell’industria a Sagliano Micca. Cappellifici, certo, ma non solo. Lanifici scomparsi, officine sconosciute, tintorie seicentesche e… Con la ricerca storica di Danilo Craveia e Luca Forgnone, il supporto della Pro Loco (piccola merenda finale), in collaborazione con il comune di Sagliano Micca, sarà un bel modo di trascorrere un pomeriggio interessante.

Sulle tracce di dimenticati fabbricanti di pannilana e di paste, produttori di chioderia, operai metallurgici ecc. Anche in caso di pioggia l'evento si farà. Eventuali aggiornamenti sui canali social di Domus Laetitiae e Centro di Documentazione dell’Alta Valle del Cervo – La Bürsch.