Nicole Olrando ospite a Roma all’evento “Innovation for Inclusion”

Si tiene oggi, martedì 17 marzo a Roma presso l’Ambasciata britannica l’evento “Innovation for Inclusion”, dedicato ai temi dell’inclusione e dell’innovazione sociale.

Tra gli ospiti attesi anche la campionessa di atletica Nicole Orlando, che porterà la propria testimonianza nel corso dell’incontro. Non è escluso che, nel suo intervento, possa emergere anche un riferimento alla recente esclusione dalle Paralimpiadi, tema che ha suscitato attenzione e dibattito.

Nel corso dell’evento saranno inoltre presentate due clip del docufilm "Niente di speciale", il documentario di Alessio di Cosimo, dedicato alla campionessa paralimpica biellese andato in onda venerdì 6 marzo, nella giornata di inaugurazione dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 su Rai2.