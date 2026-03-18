Festa dei Minusieri biellesi: 409 anni di tradizione locale FOTO

Si è svolta la 409ª Festa dei Minusieri del Biellese, appuntamento annuale del Collegio dei Minusieri, antica associazione di artigiani del legno fondata nel 1618 e da oltre quattro secoli espressione della tradizione locale di falegnami, ebanisti e carpentieri. La ricorrenza rappresenta ogni anno un’occasione significativa per ricordare e valorizzare una storia artigiana profondamente legata al territorio biellese. L’edizione di quest’anno si è aperta con la Santa Messa celebrata nella chiesa di Santa Margherita a Tavagliasco.

Alla giornata ha preso parte anche il presidente Cristiano Gatti, rientrato nella stessa mattinata da New York per essere presente all’appuntamento. La festa è quindi proseguita con i momenti conviviali e con la tradizionale gara di abilità tra gli artigiani, uno dei passaggi più caratteristici della ricorrenza. Nel corso della celebrazione è stato inoltre consegnato a Giulio Bider il diploma di priorato, riconoscimento di rilievo all’interno del Collegio.

La giornata si è conclusa al Ristorante Alpi, in un clima di amicizia e condivisione.