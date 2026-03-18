Storie di Piazza, ecco Storie Off Young: appuntamento a Gaglianico

Ritorna Storie Off Young la rassegna organizzata dal gruppo giovani di Storie di Piazza aps. Quarto appuntamento a Gaglianico con Eccentrici Dadarò, compagnia professionale di Milano con lo spettacolo Nina, un soggetto per un breve racconto il 22 marzo alle 17 all’auditorium di Gaglianico.

Lo spettacolo intenso e poetico, liberamente ispirato a Anton Čechov è un monologo che diventa dialogo tra un’attrice, un fantasma e il pubblico, tra sogni, scelte e mistero della vita, complici un treno, un biglietto e l’attesa. Attraverso atmosfere rarefatte e momenti comici, il pubblico diventa partner intimo di un dialogo che tocca profondamente il tema del mistero dell’uomo e delle sue scelte, il mistero di questa insanabile e commovente sospensione tra terra e cielo, tra richiamo verso l’alto e bisogno di radici, celebrando così l’Amore per la vita che seduce e spinge oltre, fino ad affermare con Cechov: “Com’è tutto meravigliosamente mescolato in questa vita..”

Di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, con Rossella Rapisarda, regia Fabrizio Visconti. Lo spettacolo ha calcato i palcoscenici di tutta Italia e ha vinto due importanti premi: Vincitore Premio Nazionale Calandra 2013 come Migliore Spettacolo Vincitore Premio Nazionale Calandra 2013 come Migliore Attrice.