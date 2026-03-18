A Occhieppo Superiore una serata dedicata all'archeologia misteriosa

Sabato 21 marzo Giacomo Ramella Pralungo terrà una conferenza su temi di archeologia misteriosa a Villa Mossa, Occhieppo Superiore, gestita dell' associazione culturale Orizzonti Creativi.

L'appuntamento è alle 18, durante il quale verranno commentati alcuni articoli di Ramella Pralungo apparsi sul sito «Due passi nel mistero», i cui argomenti saranno alla base del saggio «L' alba del pianeta Terra».

Al termine sarà dato spazio alle domande del pubblico e verrà offerto un aperitivo dalla pro loco.

Appassionato di storia, Giacomo Ramella Pralungo è autore di narrativa fantascientifica a sfondo sociale e di articoli storici e culturali. "Dedicandomi all' età antica - spiega l'autore - sono rimasto particolarmente incuriosito dai misteri ancora non risolti dall' archeologia: dal passaggio dalla Preistoria alla Storia propriamente detta, dai racconti simili di antiche mitologie di popoli molto lontani e diversi tra loro alle cronache antiche relative a possibili avvistamenti di oggetti volanti non identificati, senza dimenticare il rinvenimento di reperti misteriosi dalla difficile collocazione storica secondo le comuni convinzioni riguardo al passato. Tutti questi aspetti misteriosi mi hanno portato a condurre studi e a documentarmi sulle ricerche archeologiche condotte negli ultimi decenni e al dibattito che divide gli esperti".