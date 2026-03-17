La fotografia come racconto, Luca Guzzo parla del Perù a Cossato

Ci sono luoghi in cui il cielo sembra più vicino e il silenzio delle montagne racconta storie antiche. Il Perù è uno di questi.

Venerdì 21 marzo, alle 21.15, a Cossato, nella sala eventi Giuliana Pizzaguerra, FotoArt Cossato ospita Luca Guzzo per raccontare il suo recente viaggio in questa terra straordinaria tra la costa del Pacifico, il deserto e le Ande, villaggi sospesi nel tempo e testimonianze di culture che custodiscono ancora oggi un legame profondo con la propria identità.

Attraverso immagini e narrazione dal vivo il pubblico verrà coinvolto in un percorso che non si limiterà ai luoghi iconici, ma proverà a restituire soprattutto gli incontri: volti, gesti quotidiani, sguardi che parlano di tradizioni, resilienza e umanità. La fotografia sarà il filo conduttore di un viaggio che è stato, prima di tutto, esperienza personale.

Un momento di condivisione aperto a chi ama il viaggio come scoperta, la fotografia come racconto e l’incontro come occasione di crescita.