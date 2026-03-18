Una panchina e una fioriera in ricordo di Matteo Senfet nella Giornata della Felicità

Il 20 marzo ricorre la Giornata Internazionale della Felicità, istituita dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) . E quest'anno Roasio la festeggerà in maniera particolare: papà Andrea, la mamma Barbara e due fratelli più piccoli assieme alla comunità, si riuniranno in piazza Ceroni per ricordare Matteo Senfet, il giovane di 17 anni studente dell'Ipsia di Biella, tragicamente scomparso in un incidente stradale nel settembre 2023.

La giornata inizierà alle 10 con i saluti e una riflessione sul tema della felicità, sottolineando quanto i piccoli gesti possano avere un grande impatto sulla vita degli altri. Alle 10,15 è prevista l’inaugurazione di un arredo urbano dedicato a Matteo, composto da una panchina e una fioriera che la famiglia ha voluto donare alla comunità di Roasio. Saranno presenti il vescovo mons. Marco Arnolfo e il parroco don Pier Leo Lupano, che benediranno l’opera, mentre la famiglia Senfet leggerà una lettera aperta ai presenti.

La mattinata si concluderà alle 10:45 con la lettura dei pensieri dei cittadini, in un clima di condivisione e riflessione collettiva sul valore di aiutarsi a vicenda e sul senso di comunità.