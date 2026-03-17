Anffas Biellese, torna il pranzo solidale con la comunità dei sardi

In Anffas Biellese torna un importante appuntamento primaverile che unisce convivialità e solidarietà! Domenica 22 marzo, nella sede associativa di Gaglianico, la comunità dei sardi di Biella rinnova infatti il tradizionale pranzo solidale a sostegno delle persone con disabilità dell’associazione.

Un’iniziativa divenuta negli anni un momento molto atteso dalla comunità. Il pranzo proporrà i sapori della tradizione sarda. L’evento, che festeggia la sua trentatreesima edizione, è l’occasione per incontrarsi e vivere una giornata all’insegna dell’amicizia e della condivisione. Sedersi a tavola diventa infatti un gesto significativo, capace non solo di rafforzare il senso reale di vicinanza ma anche di promuovere l’inclusione.

L’appuntamento rappresenta l’opportunità, per il territorio, di conoscere ancor meglio la realtà di Anffas Biellese, insieme alle persone con disabilità delle comunità di Biella e di Salussola. L’iniziativa raffigura anche un momento per diffondere i principi valoriali di Anffas e ricordare il costante impegno dell’associazione che, da oltre sessant’anni, opera sul territorio grazie al lavoro dei soci, degli operatori e della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, con il sostegno degli enti locali, delle associazioni e della generosità di tanti cittadini.

Ad accogliere gli ospiti, in questo importante giorno ci saranno i presidenti dell’associazione Alexandra Tiboldo Mura e il direttore della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese Ivo Manavella. La giornata si concluderà in un clima di festa con una lotteria benefica, organizzata grazie alla prodigalità di numerosi commercianti e aziende del territorio, che hanno messo a disposizione i premi. Un gesto di partecipazione che testimonia ancora una volta la vicinanza della comunità locale ad Anffas Biellese.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Anffas Biellese a Gaglianico al numero 015-2493064 oppure il Circolo Su Nuraghe allo 015-34638.