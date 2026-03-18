Coggiola, una serata di emozioni e riflessione con Lidia Laudani al Teatro Don Fava FOTO

Venerdì 20 marzo alle ore 21.00 il Teatro Don Fava di Coggiola ospiterà una serata intensa e profondamente coinvolgente con protagonista Lidia Laudani, autrice e testimone di un percorso di rinascita personale che oggi si trasforma in impegno culturale e sociale.

L’incontro, realizzato attraverso letture interpretate insieme all’attore Filippo Verga, porterà sul palco parole cariche di significato, capaci di toccare il pubblico e aprire momenti di riflessione autentica. La forza del racconto e dell’interpretazione teatrale darà vita a un dialogo emotivo con gli spettatori, in cui letteratura e teatro si intrecciano per raccontare storie di vita, consapevolezza e cambiamento.

Al centro della serata vi sarà anche il libro di Lidia Laudani, Un’altra vita, un’opera che racconta un percorso di trasformazione personale e che negli ultimi anni è diventata anche uno strumento di sensibilizzazione e prevenzione. Attraverso questo libro, infatti, l’autrice porta la propria testimonianza nelle scuole, incontrando studenti e insegnanti per parlare di scelte, consapevolezza, difficoltà e possibilità di rinascita.

Il suo impegno educativo mira a promuovere la prevenzione e il dialogo con i giovani, offrendo un messaggio di speranza e responsabilità. Le sue parole diventano così un ponte tra esperienza personale e crescita collettiva, dimostrando come la cultura e la narrazione possano contribuire concretamente alla formazione delle nuove generazioni.

La serata di Coggiola si preannuncia quindi non solo come un evento culturale, ma come un momento di condivisione, emozione e consapevolezza, dove il pubblico potrà ascoltare, riflettere e lasciarsi coinvolgere dalla potenza della parola e del teatro.

L’appuntamento è per venerdì 20 marzo alle ore 21.00 presso il Teatro Don Fava di Coggiola.