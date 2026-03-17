Torna Gusto al Centro a Valdilana

Torna Gusto al Centro, il mercatino enogastronomico promosso dal Consorzio Turistico Alpi Biellesi in collaborazione con Slow Food Biella: appuntamento al Centro Zegna di Valdilana domenica 22 marzo, con venticinque imprese del territorio che esporranno i loro prodotti nella sesta edizione primaverile dell’iniziativa, come sempre organizzata in concomitanza con le giornate FAI di primavera.

L’iniziativa (consueto appuntamento di inizio primavera dedicato alle eccellenze eno-gastronomiche del territorio) rientra a pieno titolo nel calendario nazionale “Road to Terra Madre” che accompagnerà all’evento Terra Madre e Salone del Gusto di Torino previsto per settembre 2026.

Come nelle precedenti edizioni, la giornata proporrà al pubblico il meglio della produzione locale grazie alla presenza di aziende agricole, trasformatori ed artigiani del territorio.

Una ventina di espositori dell’enogastronomia proporranno verdure e frutta a km zero, succhi di frutta, e prodotti da forno, pasticceria varia, prodotti da latte vaccino e di capra, salumi, miele e smielate, liquori, conserve, marmellate, salse e sughi, mostarde, birre artigianali, vini, riso, condimenti, zafferano, frutta e verdura bio, nocciole e dolci. Ci saranno inoltre anche piccole aziende artigiane locali con manufatti in stoffa, terracotte e prodotti di cesteria.



Oltre a ciò, il mercato sarà affiancato da un ricco palinsesto di appuntamenti enogastronomici riservati ai visitatori: alle 11 e 14, davanti all'ufficio del turismo, laboratori del gusto con assaggi di prodotti, alle 15.30 show cooking con lo chef Andrea Brenna del ristorante "Foresteria di Banchette" (ricetta speciale per una dolce premerenda), alle 16.30 in biblioteca laboratorio sulle erbe spontanee edibili a cura di Mina Novello, con Stefano e Francesca di Cascina la Grà per l’utilizzo in cucina di erbe spontanee e, a seguire, secondo show cooking di Andrea Brenna (sempre con le erbe edibili).



Anche quest'anno si esibirà la Corale Cesare Rinaldo di Coggiola, con due momenti canori: uno alle 11.30 e uno alle 16 davanti al negozio Zegna. Fin dal mattino nello stand dell'Associazione Delfino ODV giochi e attività per bambini e adulti: laboratorio dell'uncinetto a cura delle volontarie per realizzare piccole creazioni, il lavoretto manuale "crea la tua borsa di primavera" e tanti giochi per tutti.



A Casa Zegna, visite guidate alla mostra permanente “From Sheep to Shop” e alla mostra temporanea “Racconti di boschi, di fabbriche e di persone”, dalle 10 alle 17. Al ristorante Jeb al Centro, la polenta cremosa con ragù di salsiccia a partire dalle 12, anche da asporto (su prenotazione). Panini, pizze e focacce in vendita al minimarket che si trova proprio al centro dell’evento, con tavoli e panche all'esterno.