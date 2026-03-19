Biella investe sui giovani: 7500 euro per cultura ed eventi sul territorio

Biella sceglie di investire sul futuro, puntando sui giovani e sulla loro capacità di generare cultura, aggregazione e nuove opportunità. La Provincia di Biella mette nero su bianco un intervento che supera i 7mila euro: contributi economici destinati a iniziative già radicate nel territorio e capaci di coinvolgere le nuove generazioni.

Il provvedimento, formalizzato con decreto del presidente Emanuele Ramella Pralungo, prevede uno stanziamento complessivo di 7.500 euro a favore di tre progetti inseriti nell’ambito delle politiche giovanili. L’obiettivo è sostenere attività che uniscono qualità culturale, partecipazione e capacità organizzativa, valorizzando esperienze già consolidate nel Biellese.

Tra queste, “Suoni in movimento”, promosso dall’Associazione Nuovo insieme strumentale italiano, è un progetto attivo dal 2012 che nel tempo ha costruito un pubblico stabile e riconoscibile. La rassegna, in programma da luglio a ottobre, porta musica e appuntamenti culturali in diversi luoghi del territorio e si distingue per una direzione artistica interamente composta da giovani under 35.

Spazio al cinema con “Cinema Drive In”, iniziativa dell’Associazione BI YOUNG prevista per il mese di maggio. L’evento ripropone il format delle proiezioni all’aperto ispirate agli anni Cinquanta, affiancandolo a momenti di socialità e aggregazione, con un’attenzione particolare al coinvolgimento del pubblico più giovane.

Completa il quadro l’Oropa Music Fest, organizzato dalla Peace Orchestra Foundation e in programma a settembre 2026. Il festival, già presente negli anni passati nel calendario culturale biellese, si caratterizza per la partecipazione di ensemble di giovani musicisti provenienti da diversi Paesi e per un’impostazione che unisce formazione e performance. Nelle edizioni precedenti ha proposto concerti e momenti di scambio culturale, contribuendo a rafforzare il legame tra territorio e scena musicale internazionale.

Si tratta di iniziative che negli anni hanno trovato spazio e continuità nel Biellese, costruendo un rapporto diretto con il pubblico e con il tessuto associativo locale. Il sostegno della Provincia si inserisce in questo contesto, con l’intento di accompagnare percorsi già avviati e rafforzarne la capacità di incidere sul territorio.