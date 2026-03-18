Credito e imprese: a Biella la nuova tappa del roadshow nazionale di Confidi Systema!

Biella – Confidi Systema! celebra dieci anni di attività con “Valore X – Idee per crescere insieme”, il roadshow nazionale dedicato al rapporto tra imprese, credito e sviluppo dei territori, che farà tappa a Biella il 24 marzo 2026, alle ore 18, presso Cittadellarte – Fondazione Pistoletto. L’incontro rappresenta un momento di confronto tra mondo produttivo, sistema finanziario e istituzioni sui principali temi che oggi incidono sulla competitività delle imprese: accesso al credito, sostenibilità economica e finanziaria, innovazione tecnologica e strumenti di accompagnamento alla crescita. I lavori prenderanno avvio alle ore 18 dopo la fase di accredito prevista dalle 17.30 e l’introduzione a cura di Confidi Systema!. A coordinare l’incontro sarà la giornalista Annalisa Lospinuso di Class CNBC. Seguirà il keynote speech affidato a Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategia presso SDA Bocconi, che proporrà una riflessione sulle trasformazioni economiche e sulle nuove sfide competitive per le piccole e medie imprese, con la partecipazione del direttore generale di Confidi Systema! Andrea Bianchi, in un momento di dialogo aperto anche alle domande del pubblico. Il programma proseguirà con un intervento dedicato al ruolo della tecnologia e dell’innovazione come leve strategiche per lo sviluppo delle PMI, con il contributo di Fabio Moioli, Executive Search, Leadership & AI Advisor di Spencer Stuart sull’impatto dell’intelligenza artificiale nelle organizzazioni.

Cuore dell’appuntamento sarà quindi la tavola rotonda “Valore X – Idee per crescere insieme tra consulenza, garanzia e sostenibilità”, che vedrà confrontarsi i rappresentanti del sistema associativo e istituzionale del territorio. Dopo i saluti di Enrico Cereda, presidente Confidi Systema! e il contributo di Michele Colombo Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella interverranno Christian Ferrari, Presidente Piccola Industria Unione Industriale Biellese, Giorgio Baldini Delegato Comitato Piccola Industria al Credito e Finanza di Confindustria Novara Vercelli Valsesia e Mirella Ferrero Vice Presidente di Confindustria Canavese alla Finanza Innovativa.

La conclusione dei lavori è prevista intorno alle ore 19.40, cui seguirà un momento informale di networking aperto ai partecipanti. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da Confidi Systema! per rafforzare il dialogo tra imprese e sistema del credito, promuovendo strumenti condivisi capaci di sostenere investimenti, innovazione e competitività del tessuto produttivo locale.

Segue programma dell’evento

ROAD SHOW CONFIDI SYSTEMA! – VALORE X

Tappa territoriale – Biella | 24 marzo 2026

17.30 | Accredito

18.00 | Inizio lavori

Saluti istituzionali e introduzione di Confidi Systema!

Modera Annalisa Lospinuso, Class CNBC

18.15 | Keynote speech

Carlo Alberto Carnevale Maffè – Docente di Strategia SDA Bocconi

con la partecipazione di

Andrea Bianchi – Direttore Generale di Confidi Systema!

18.35 | VALORE X – L'impatto dell'IA nelle organizzazioni

Fabio Moioli, Executive Search, Leadership & AI Advisor at Spencer Stuart

18.50 | Tavola rotonda VALORE X – Idee per crescere insieme tra consulenza, garanzia e sostenibilità

Enrico Cereda, Presidente Confidi Systema!

Giorgio Baldini, Delegato Comitato Piccola Industria al Credito e Finanza, Confindustria Novara Vercelli Valsesia

Michele Colombo, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Christian Ferrari, Presidente Piccola Industria Unione Industriale Biellese

Mirella Ferrero, Vice Presidente di Confindustria Canavese alla Finanza Innovativa

19.40 | Fine lavori

A seguire

Aperitivo e networking