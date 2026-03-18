Emergenza Casa: a Gaglianico l'assegnazione degli alloggi comunali

Una risposta concreta al bisogno abitativo delle famiglie del territorio. L’Amministrazione Comunale annuncia l'apertura ufficiale del bando pubblico per l’assegnazione di alloggi Comunali. Da questo momento, i cittadini in possesso dei requisiti possono consultare l'avviso completo e avviare le procedure per l'inserimento in graduatoria.

Come presentare la domanda

In un’ottica di semplificazione e digitalizzazione, la domanda dovrà essere presentata preferibilmente in modalità telematica. Tutti i dettagli, i moduli scaricabili e il link alla piattaforma dedicata sul sito web del Comune.

I requisiti principali

1. Per partecipare al bando i richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti soggettivi alla data di pubblicazione del bando:

a) Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. È ammesso, altresì, a partecipare il cittadino di uno Stato non appartenente all’U.E., se in possesso di permesso di soggiorno e legalmente residente in Italia da almeno 2 anni.

b) Essere residente nel Comune di Gaglianico da almeno 2 (due) anni dalla data di pubblicazione del bando. c) Non devono risultare debitori nei confronti del Comune per pendenze di carattere contributivo e/o finanziario.

d) Non essere titolare, unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio sito in un Comune della Provincia di Biella.

e) Non aver ottenuto, per sé o per altri membri del proprio nucleo familiare, l’assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento dello Stato o da altro Ente pubblico.

f) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, precedentemente assegnato in locazione semplice ed ubicato in un Comune della Provincia di Biella. g) Fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare fisicamente imponibile desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi non superiore al limite per l’accesso all’edilizia sovvenzionata pari ad € 24.976,88 (D.D. n. 1470/A2201A/2024). Tale reddito è riferito alla famiglia tipo di due componenti.

Scadenze e assistenza

C'è tempo entro le ore 12:00 del giorno 15/04/2026 per inoltrare la documentazione. L'Amministrazione ricorda che la graduatoria verrà stilata in base ai punteggi attribuiti per condizioni di disagio abitativo, economico e sociale.

"L'accesso alla casa è un diritto fondamentale - commenta il Sindaco Paolo Maggia - Con questo bando vogliamo offrire un sostegno reale a chi sta attraversando un momento di fragilità, garantendo trasparenza e tempi certi nell'assegnazione."