Ponderano, una serata in ricordo di Anna Bruni con Pro Loco e Nuovi Camminanti

La Pro Loco di Ponderano, in collaborazione con la compagnia teatrale I Nuovi Camminanti, organizzano per la sera di sabato 21 marzo un evento in ricordo della regista Anna Bruni: alle 21 si riaccenderanno i riflettori del polivalente con il teatro, un omaggio a un personaggio unico del nostro Biellese, attrice, regista, autrice e fondatrice della compagnia teatrale biellese, una delle più conosciute del Piemonte.

Uno spettacolo di cabaret con i ricordi degli amici che hanno vissuto al suo fianco, con aneddoti e sketch, ideato dalla regista e amica Mariella Acquadro, dedicato a una persona straordinaria che ha vissuto la sua vita per il palcoscenico, formando attori e attrici, creando eventi e collaborazioni. Donna schietta e decisa, dal 2010 al comando di Autunno a Teatro, una delle poche rassegne dialettali rimaste attive in provincia diventato un appuntamento fisso per i tanti appassionati (per info e prenotazioni: 349.1988181). Il ricavato sarà devoluto al Progetto “ Una goccia per un sorriso”, atto all‘acquisto di uno strumento per il reparto pediatrico dell’Ospedale di Biella.

Sempre a sfondo benefico, sono iniziate le iscrizioni per i soggiorni mare, due le proposte con partenza da Ponderano, sempre accompagnati dalla presidenza della Pro Loco: dal 7 /14 giugno si partirà per la Sardegna all Hotel Village Calaserena. A settembre si ritornerà in Puglia, dal 13/20, a Torre San Giovanni presso il Poseidone Beach resort. (per info contattare il 339.1988181).