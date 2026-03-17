A Biella il convegno “Trame di Diritti – Educare è tessere possibilità future”

Il 20 e 21 marzo Biella ospiterà “Trame di Diritti – Educare è tessere possibilità future”, un convegno realizzato in collaborazione con il Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, dedicato ai diritti dei bambini e alle responsabilità educative della comunità adulta. L’iniziativa è promossa dal Coordinamento Pedagogico Territoriale del Comune di Biella e nasce dalla volontà di aprire uno spazio di riflessione pubblica sul ruolo dell’educazione nei territori.

Il titolo richiama la tradizione tessile biellese: proprio come un tessuto prende forma dall’intreccio di molti fili, anche l’educazione dei bambini nasce dall’incontro tra famiglie, servizi educativi, scuole, amministrazioni, professionisti e comunità. Il convegno si propone quindi come un’occasione per mettere in dialogo saperi, esperienze e responsabilità condivise.

La prima giornata, venerdì 20 marzo, sarà dedicata in particolare ad amministratori, dirigenti, decisori pubblici e soggetti che a vario titolo contribuiscono alla costruzione delle politiche educative territoriali. Al centro del confronto ci saranno i temi della visione pubblica dell’infanzia, della qualità dei servizi 0-6 e del ruolo delle comunità nel garantire diritti educativi diffusi.

La seconda giornata, sabato 21 marzo, sarà invece rivolta principalmente a educatori, insegnanti e professionisti dell’educazione. Accanto agli interventi in plenaria, sono previsti laboratori tematici dedicati ad alcuni nodi centrali dell’esperienza educativa: spazio, tempo, cura, espressione, meraviglia, continuità tra nido e scuola dell’infanzia, cura di chi educa.

Il programma vedrà la partecipazione di studiosi, pedagogisti ed esperti provenienti da diverse realtà italiane, chiamati a portare contributi teorici e testimonianze di pratiche educative capaci di generare contesti di crescita significativi per i bambini.

“Trame di Diritti” si inserisce nel percorso che il territorio biellese sta portando avanti per rafforzare il Sistema Integrato 0-6 e per promuovere una cultura dell’infanzia che riconosca i bambini come cittadini a pieno titolo, portatori di diritti e di competenze.

Il convegno, di scena a Palazzo Gromo Losa (9-13 e 14-18 di venerdì) e a Città Studi (8.30-13 e 14.30-16.30 di sabato), è aperto alla partecipazione di educatori, insegnanti, amministratori, famiglie e cittadini interessati ai temi dell’educazione.

Iscrizioni al link: https://oooh.events/evento/trame-di-diritti-educare-tessere-possibilit-future-biglietti/