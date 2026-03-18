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CULTURA E SPETTACOLI | 18 marzo 2026, 07:50

Poesie di corpo e di vita, a Biella un pomeriggio dedicato ai versi contemporanei

Poesie di corpo e di vita, a Biella un pomeriggio dedicato ai versi contemporanei (foto di repertorio)

Poesie di corpo e di vita, a Biella un pomeriggio dedicato ai versi contemporanei (foto di repertorio)

Un pomeriggio dedicato alla poesia contemporanea organizzato da Contemporanea. Parole e storie di donne. L’iniziativa, in programma dalle 16 di sabato 21 marzo, in Fondazione Pistoletto, a Biella, prende il nome di "Poesie di corpo e di vita", con alcuni momenti di lettura e riflessione sulle opere delle poetesse Giusi Baldissone, Giovanna Rosadini e Anna Toscano. Completeranno l'incontro testimonianze e testi poetici scritti da donne pazienti del Fondo Edo ed Elvo Tempia. L’entrata è libera. 

Redazione g. c.

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