Poesie di corpo e di vita, a Biella un pomeriggio dedicato ai versi contemporanei

Un pomeriggio dedicato alla poesia contemporanea organizzato da Contemporanea. Parole e storie di donne. L’iniziativa, in programma dalle 16 di sabato 21 marzo, in Fondazione Pistoletto, a Biella, prende il nome di "Poesie di corpo e di vita", con alcuni momenti di lettura e riflessione sulle opere delle poetesse Giusi Baldissone, Giovanna Rosadini e Anna Toscano. Completeranno l'incontro testimonianze e testi poetici scritti da donne pazienti del Fondo Edo ed Elvo Tempia. L’entrata è libera.