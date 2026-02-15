Tante cose da fare a Biella domenica 15 febbraio

Domenica 15 febbraio

- Muzzano, carnevale, 9,30 Santa Messa, 11,30 distribuzione fagiolata in piazza Alpini, pranzo

- Mosso, Valdilana, dalle 11 fagiolata asporto in piazza Italia

- Verrone, Caccia alle maschere al Castello

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Biella, Teatrando, Gran Tour delle fiabe

- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22 dalle 10 Pratiche yoga a La Bursch

- Biella, Carnevale

- Caprile e Ailoche, fagiolata

- Campiglia, fagiolata

- Occhieppo Superiore, fagiolata

- Sandigliano, carnevale, 10,45 sfilata maschere, Santa Messa, distribuzione fagiolata dalle 12,

- Occhieppo Inferiore, dalle 11,30 distribuzione fagiolata al polivalente in via Caralli

- Candelo, dalle 15 carnevale dei bambini, presso oratorio di San Pietro

- Benna, carnevale, fagiolata dalle 11,30

- Biella Cossila San Grato, manifestazione "FAGIOLATA DEI CADREGAT”

- Biella Chiavazza, grande fagiolata dalle 15 e carnevale dei bambini

- Curino, fagiolata del buonumore dalle 11,30 al laghetto Gabella

- Ronco, carnevale dalle 12,30 fagiolata presso l'area sportiva, dalle 14,30 carnevale dei bambini

- Vigliano, carnevale, dalle 12 in Largo Stazione fagiolata, dalle 14,30 in piazza Martiri carnevale dei bambini

MOSTRE

- Verrone, mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” curata dalla dottoressa Claudia Ghiraldello. Sarà aperta, dal lunedì al sabato, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 16.30, fino al 7 marzo 2026 con ingresso libero.

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Salussola, Ritratti allo Specchio

- Biella, Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!” Una mostra allo Spazio Cultura, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi

dal 13 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026. Sabato 20 e domenica 21: 16.00-19.00; Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28: 16.00-19.00: La mostra sarà chiusa nei giorni 22-25 e 29-31 GENNAIO E FEBBRAIO Riapertura da mercoledì 7 gennaio Da lunedì a venerdì: 10.30-12.30 / 16.00-17.30 Sabato e domenica: 16.00-19.00. Ingresso libero.

- Ponderano, PonderArt mostra personale di pittura di Marcello Della Valle al salone polivalente