A Casapinta, oggi la tradizionale fagiolata degli Alpini FOTO

Si svolge oggi, sabato 14 febbraio, a Casapinta la tradizionale fagiolata organizzata dagli Alpini. Nonostante una leggera pioggerella, la manifestazione ha attirato numerosi partecipanti, desiderosi di gustare il piatto tipico e condividere momenti di convivialità.

L’evento, ormai un appuntamento fisso per la comunità locale, celebra non solo la tradizione gastronomica ma anche lo spirito di solidarietà e coesione tipico del corpo degli Alpini, che da sempre si distinguono per l’impegno nel sociale e nelle iniziative sul territorio.

I volontari hanno allestito gli spazi con cura e hanno provveduto alla distribuzione della fagiolata, accogliendo cittadini e visitatori con grande entusiasmo nonostante il tempo incerto.