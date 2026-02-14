Escursione a Sagliano Micca con pranzo di Carnevale in Polivalente

Tornano le passeggiate di “A spasso, che spasso!”, con l'obiettivo di percorrere gli angoli più suggestivi di Sagliano Micca per trascorrere momenti di comunità condivisi. Per l'occasione si festeggerà anche la ricorrenza del Carnevale.

Il ritrovo è alle 9 di domani, domenica 15 febbraio, in piazza Pietro Micca da dove si partirà per percorrere un tratto di circa 6 chilometri e 360 metri di dislivello tra le frazioni di Oneglie e Case Code. Seguirà un pranzo di Carnevale in Polivalente, con fagiolata della tradizione e tante altre specialità. L'escursione si svolgerà solo in caso di meteo favorevole.