EVENTI | 14 febbraio 2026, 08:30

Muzzano celebra la 79ª edizione del Carnevale benefico

Domenica 15 febbraio 2026 Muzzano ospiterà la 79ª edizione del Carnevale benefico muzzanese, appuntamento che affonda le sue radici nel 1946 e che nel 2026 segna ottant’anni di storia.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Muzzano, si aprirà alle 9.30 con la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale.

Alle 11.30 è prevista la benedizione e la distribuzione della fagiolata da asporto, in Piazza degli Alpini.

Alle 12.45 si terrà il pranzo di Carnevale presso la Trattoria Renghi. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 015 63212.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 328 4879923 e 338 6518830.

