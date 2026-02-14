Muzzano celebra la 79ª edizione del Carnevale benefico

Domenica 15 febbraio 2026 Muzzano ospiterà la 79ª edizione del Carnevale benefico muzzanese, appuntamento che affonda le sue radici nel 1946 e che nel 2026 segna ottant’anni di storia.
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Muzzano, si aprirà alle 9.30 con la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale.
Alle 11.30 è prevista la benedizione e la distribuzione della fagiolata da asporto, in Piazza degli Alpini.
Alle 12.45 si terrà il pranzo di Carnevale presso la Trattoria Renghi. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 015 63212.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
Per informazioni è possibile contattare i numeri 328 4879923 e 338 6518830.