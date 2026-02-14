Animazione per bambini e fagiolata benefica: Lessona in festa per il Carnevale

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello in programma all’Area per il Carnevale di Lessona 2026. I festeggiamenti saranno articolati in due appuntamenti, fra l'animazione dedicata ai più piccoli e momento solidale aperto alla comunità.

Si comincia sabato 14 febbraio, dalle ore 14.30, con il “Gran Carnevale dei Bambini”: musica, merenda per tutti e animazione accompagneranno il pomeriggio dedicato ai più giovani.

Domenica 15 febbraio sarà invece la volta della “Fagiolata benefica”, con inizio della distribuzione alle ore 9.30.