Il Liceo Artistico di Biella festeggia 25 anni: al via il concorso "Copertina d'artista"

Il Liceo Artistico di Biella festeggia questo anno i 25 anni dalla sua nascita e lo fa con una serie di iniziative dedicate all’arte, alla creatività e al territorio. L’istituto, nato nel 2001 dopo la chiusura del liceo artistico privato Delleani e l’apertura dell’indirizzo al Liceo Sella, si prepara a un anno di eventi che coinvolgeranno studenti, docenti e comunità.

Tra le prime iniziative c'è il concorso “Copertina d’Artista – 25 anni Liceo Artistico Biella”, riservato a tutte le studentesse e gli studenti dell’IIS G. e Q. Sella. Il concorso nasce dalla collaborazione con la rivista immaginaria The Bielleser e il suo curatore Enzo Napolitano, e rientra nel calendario ufficiale delle celebrazioni dell’anniversario. The Bielleser è un progetto artistico avviato nel gennaio 2025, pensato per raccontare il territorio biellese attraverso copertine d’artista pubblicate sul profilo Instagram @the_bielleser. L’iniziativa si ispira alle celebri cover del New Yorker e alle esperienze internazionali e italiane come The Parisianer, The Milaneser, The Torineser e The Genoeser. E in occasione del venticinquesimo anniversario, la copertina di maggio 2026 sarà interamente dedicata al Liceo Artistico di Biella.

Il concorso invita gli studenti a realizzare una copertina d’artista originale, capace di valorizzare il territorio e di raccontare i “venticinque anni del Liceo Artistico a Biella”, tema scelto per questa edizione. La tecnica espressiva è libera, a conferma della volontà di dare massimo spazio alla creatività e alle diverse sensibilità artistiche.

L’opera vincitrice diventerà un manifesto 50x70 centimetri e sarà pubblicata come copertina ufficiale di The Bielleser nel numero di maggio 2026. La copertina verrà inoltre stampata in un massimo di 100 copie numerate e firmate dall’autore o dall’autrice. La giuria sarà composta dal dirigente scolastico, dal curatore di The Bielleser, da docenti dell’istituto e da professionisti esterni del settore. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 15 febbraio 2026.

Accanto al concorso artistico, il programma per i 25 anni prevede anche una riqualificazione importante dell’atrio della scuola, progetto che sarà affidato a docenti e studenti. “E' sicuramente un bel progetto – spiega il dirigente scolastico Gianluca Spagnolo – la scuola assumerà un nuovo look per i suoi 25 anni, e verrà regalata una nuova immagine all'istituto con la firma di professori ed allievi”.