Biella, 8ª Karneval Run da record: oltre 350 partecipanti tra gara competitiva e scuole FOTO e VIDEO Riccardo Tosi per newsbiella.it

Ancora clima di Carnevale a Biella, dove oggi si è svolta l’ottava edizione della Karneval Run, organizzata da GAC Pettinengo in collaborazione con il Centro Commerciale I Giardini.

Numerosa la partecipazione anche quest’anno, con partenza da piazza Casalegno, davanti al centro commerciale “I Giardini”. I partecipanti si sono poi avventurati lungo un percorso completamente rinnovato: circa 4,5 chilometri per i runner della gara competitiva e circa 3 chilometri per le scuole e per chi ha scelto di prendere parte alla camminata o di corsa in maschera o non.

Sono circa 100 gli iscritti alla prova competitiva, mentre tra 250 e 300 i partecipanti delle scuole, le cui partenze sono state scaglionate per garantire sicurezza e una migliore gestione del tracciato cittadino.

Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e dei colori del Carnevale, che ha animato le vie cittadine coinvolgendo atleti, studenti e famiglie in un evento ormai diventato un appuntamento fisso del calendario biellese.

E mentre sono ancora in partenza gli scaglioni delle scuole, iniziano ad esserci i risultati sul sito https://www.irunning.it/gara.php?id=43280. Primo nella classifica maschile Diego Poletto, seguito da Michele Fontana e Claudio Cabodi. Per la femminile Gagliardi Gaia, Sobani Giuseppina Valentina e Miriam Di Vincenzo.