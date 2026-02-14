Fagiolata e Carnevale per i bambini a Ronco Biellese

Tutto pronto a Ronco Biellese per l'edizione 2026 del Carnevale. In campo la Pro Loco, assieme agli Alpini e all'Associazione il Bruco per il doppio evento di domani, domenica 15 febbraio: a partire dalle 12.30 verrà distribuita la tradizionale fagiolata nell'area sportiva del paese. Nel pomeriggio, alle 14.30, avrà luogo l'appuntamento in maschera dedicato alle famiglie e ai più piccoli, con animazione e merenda finale nei locali della palestra.
