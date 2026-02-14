Lessona, danneggia auto in strada: intervengono i Carabinieri

Un episodio di danneggiamento si è verificato nella giornata di ieri venerdì 13 febbraio a Lessona. Una donna sarebbe stata sorpresa mentre rigava una Volkswagen Golf parcheggiata in strada. A segnalare l’accaduto è stato il proprietario dell’auto, un uomo del 1968, che ha notato la donna avvicinarsi al veicolo. Sceso in strada, ha constatato i danni e, riprendendo la scena con il cellulare, è nata una discussione tra le parti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gestire la situazione. La donna, nata nel 1978, risulta già nota alle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per accertare l’esatta dinamica e valutare le conseguenze legali del gesto.