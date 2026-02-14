Carnevale di Roppolo 2026: una settimana di festa, dal 14 al 21 febbraio

Roppolo si prepara a vivere il Carnevale 2026 con un programma articolato dal 14 al 21 febbraio: tradizione, musica e appuntamenti gastronomici.

L’apertura, sabato 14 febbraio, sarà dedicata alla presentazione e investitura della Bela Ropulèisa, seguita da una serata danzante di solidarietà. Domenica 15 spazio alla sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera con la Banda Musicale di Roppolo, oltre alla festa dei bambini e alla cena con serata danzante.

Non mancheranno i momenti più tradizionali, come la fagiolata del lunedì, i pranzi e le cene tipiche piemontesi, dagli agnolotti alla bagna cauda, fino al fritto misto, insieme a serate musicali e iniziative di intrattenimento che accompagneranno l’intera settimana.

Il programma si concluderà sabato 21 febbraio con la grandiosa cena con fritto misto alla piemontese e la proclamazione del nuovo Generale 2027.

Durante tutto il periodo sarà attivo il servizio bar.