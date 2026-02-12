IIS Bona, la scuola incontra la Pet Therapy

Nell’ambito del progetto “Oltre la cattedra”, il 18 febbraio le classi del corso Servizi per la sanità e l’assistenza sociale dell'IIS Bona di Biella, parteciperanno alla conferenza “Benessere educativo con la Pet Therapy e le attività di relazione con il cavallo”.

L'appuntamento è a Palazzo Gromo Losa – Biella.



All’incontro interverranno la Dirigente Scolastica dell'istituto, prof.ssa Raffaella Miori, e la responsabile del progetto, prof.ssa Francesca dalla Pozza, insieme alla dott.ssa Miriam Borra e Deborah Catalano di UAM e alla dott.ssa Gabriella Rosarno e all’avv. Anna Boccardo di Nonperderelestaffe.

La giornata sarà un’occasione preziosa di formazione e confronto sul tema del benessere educativo.

Il progetto è realizzato con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e la collaborazione dell’associazione BiYoung.

