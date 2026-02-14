Due giorni di festa e appuntamenti a Valdengo per il Carnevale in Oratorio

Due giorni di festa a Valdengo per il Carnevale in Oratorio. Si comincia stasera, alle 19.30, con la cena di comunità, preceduta dalla distribuzione della tradizionale fagiolata (a partire dalle 16.30). Domani, 15 febbraio, dalle 14.30 alle 17, pomeriggio di giochi e merenda per i più piccoli per un momento davvero speciale da trascorrere con tutta la famiglia.
sabato 14 febbraio
venerdì 13 febbraio
giovedì 12 febbraio
mercoledì 11 febbraio
