Crevacuore: Carabinieri intervengono per una lite sul lavoro tra titolare e dipendente

Un episodio di lite sul lavoro si è verificato ieri venerdì 13 febbraio a Crevacuore all’interno di un’azienda. La discussione ha coinvolto il titolare dell’impresa, un uomo nato nel 1962, e un dipendente nato nel 1990.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti sul posto, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi, e durante l’alterco, il titolare avrebbe riportato una distorsione a un piede e sarebbe stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire la dinamica e le responsabilità.