Festa in maschera, pranzo e fagiolata: a Valle San Nicolao arriva il Carnevale

Sarà una domenica di gioia e allegria all'insegna del Carnevale. La Parrocchia e il Circolo Amici di Valle San Nicolao hanno realizzato per domani, 15 febbraio, un ricco (e gustoso) programma per tutta la comunità: al pranzo in compagnia delle 12.30 seguirà la distribuzione della fagiolata (ore 15), con salamini e dolci di Carnevale. La giornata si concluderà con una festa in maschera rivolta ai più piccoli insieme agli animatori dell'oratorio.