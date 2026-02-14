Festa in maschera, pranzo e fagiolata: a Valle San Nicolao arriva il Carnevale

Sarà una domenica di gioia e allegria all'insegna del Carnevale. La Parrocchia e il Circolo Amici di Valle San Nicolao hanno realizzato per domani, 15 febbraio, un ricco (e gustoso) programma per tutta la comunità: al pranzo in compagnia delle 12.30 seguirà la distribuzione della fagiolata (ore 15), con salamini e dolci di Carnevale. La giornata si concluderà con una festa in maschera rivolta ai più piccoli insieme agli animatori dell'oratorio.
venerdì 13 febbraio
giovedì 12 febbraio
mercoledì 11 febbraio
martedì 10 febbraio
