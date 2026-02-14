 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 14 febbraio 2026, 08:10

Festa in maschera, pranzo e fagiolata: a Valle San Nicolao arriva il Carnevale

Festa in maschera, pranzo e fagiolata: a Valle San Nicolao arriva il Carnevale

Festa in maschera, pranzo e fagiolata: a Valle San Nicolao arriva il Carnevale

Sarà una domenica di gioia e allegria all'insegna del Carnevale. La Parrocchia e il Circolo Amici di Valle San Nicolao hanno realizzato per domani, 15 febbraio, un ricco (e gustoso) programma per tutta la comunità: al pranzo in compagnia delle 12.30 seguirà la distribuzione della fagiolata (ore 15), con salamini e dolci di Carnevale. La giornata si concluderà con una festa in maschera rivolta ai più piccoli insieme agli animatori dell'oratorio.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore