Furto in abitazione a Cavaglià: ladri entrano da una finestra

Furto consumato nella giornata di ieri venerdì 13 febbraio a Cavaglià. L’allarme è scattato intorno alle 13.30, quando è stato segnalato un furto in un’abitazione del paese.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno riscontrato alcune presunte tracce lasciate dai malviventi. L’immobile è di proprietà di una donna classe 1965. Secondo quanto riferito, la proprietaria aveva sentito un rumore nella serata precedente, durante la notte, ma non vi aveva dato peso.

Dai primi accertamenti è emerso che ignoti si sarebbero introdotti nell’abitazione dopo aver forzato una finestra della cucina. Una volta all’interno, avrebbero rovistato in almeno due camere. L’alloggio, pur essendo adiacente a quello dove la donna vive insieme ai genitori, non risulta abitato stabilmente.

Il danno è ancora da quantificare e sarà oggetto di formale denuncia. Sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili.