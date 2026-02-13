Weekend speciale da Honda V.Auto Gaglianico: porte aperte 21–22 febbraio

Gruppo V.Auto nasce nel 1992 grazie al suo fondatore Stefano Vandone e al suo team. È concessionario ufficiale per Honda, Suzuki, CUPRA, SEAT, Subaru, Omoda&Jaecoo e Changan su Piemonte e Valle d’Aosta: Vercelli, Cameri, Torino, Verbania, Gaglianico, Alessandria e Aosta.

In questi 34 anni di storia V.Auto, c’è una costante che non ha mai smesso di rappresentare la nostra colonna portante: Honda.

Oggi la gamma si è evoluta, è diventata ibrida e tecnologica, ma l’anima è rimasta la stessa.

Il vero protagonista è il sistema Full Hybrid: Honda negli anni ha perfezionato la tecnologia ibrida con un risultato fondamentale: fluidità di marcia che ricorda le auto a batteria, ma con la praticità del rifornimento tradizionale.

La forza del marchio si trova sicuramente nei suoi SUV:

- HR-V: da poco rinnovata, è il crossover compatto che non rinuncia allo stile, perfetto per la vita urbana.

- ZR-V: l’anima sportiva della Honda Civic prestata a un SUV: agile, precisa e moderata nei consumi.

- CR-V: disponibile anche in versione plug-in, può percorrere oltre 80 km in modalità puramente elettrica.

Il cuore pulsante di Honda non si esaurisce nel mondo dei SUV, ma batte forte anche nei suoi modelli iconici:

- Jazz: è la scelta razionale per chi vuole massima efficienza e visibilità totale nel traffico.

- Civic: è l’auto per chi ama ancora il piacere di stare al volante, senza rinunciare alla tecnologia di bordo.

Grazie ai Love Days, acquistando la tua prossima Honda entro il 28 febbraio riceverai due tagliandi in omaggio.

Vi aspettiamo nella nostra sede Honda V.Auto di Gaglianico, in via Camillo Cavour, 55 anche sabato 21 e domenica 22 febbraio.

Servizio clienti:

3311040568 | servizio.clienti@gruppovauto.it

www.gruppovauto.it