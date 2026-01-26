 / EVENTI

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 23 al 25 gennaio 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Attualità

- Piemonte, weekend all'insegna del maltempo: in arrivo nevicate e piogge

- Quantum Computing: la rivoluzione silenziosa. Quali saranno le prossime frontiere per le aziende?

- Sicurezza a scuola, il Biellese frena: “I metal detector non sono la soluzione”

- Comuni montani, 19 nel Biellese a rischio declassamento. Ma dal territorio invitano alla cautela

- Venezuela: cosa cambia davvero per mercati e investitori

- Raccolta differenziata: in Piemonte raggiunta la quota media del 68,9%. Biella supera il 70%

- Sanità, oltre il 30% degli italiani si rivolge al privato

Cronaca

-  Vigliano: Donna investita condotta in ospedale per accertamenti

- Biella: Auto distrutta dalle fiamme in vicolo Galeazzo FOTO e VIDEO

- Infortuni mortali sul lavoro: a Biella due casi nel 2025, provincia in zona gialla

Eventi

- Gianni Rivera a Biella: il “Golden Boy” del calcio italiano in città FOTO e VIDEO

- Netro: Il Bosco delle Fate fa scuola in biblioteca FOTO

- Presentate a Graglia le maschere del Carnevale, proseguono le celebrazioni FOTO

- Vigliano in festa per Sant'Antonio Abate: il maltempo non frena l'entusiasmo FOTO e VIDEO

- Sant’Antonio Abate, anche Castelletto Cervo celebra la tradizione FOTO e VIDEO

- Sport e motori a Roppolo: pranzo di gala per Biella Motor Team FOTO e VIDEO

Politica

- Mercato di Biella verso il centro, il sindaco Olivero: "Scelta che aiuta tutti" VIDEO

- Sicurezza dei pedoni a Biella, un'interrogazione di “Buongiorno Biella – Costruiamo Biella”

- Biella: convocata la 5° Commissione Consiliare per discutere lo spostamento del mercato

- Biella: in piazza Santa Marta una manifestazione di solidarietà per il popolo iraniano FOTO e VIDEO

