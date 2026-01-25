Furto a Lessona: rompono il vetro e rubano dell'oro

Al rientro presso la propria abitazione, dei cittadini di Lessona hanno trovato un vetro rotto e constatato l’assenza di monili in oro, presi dai ladri.
Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti all’interno dell’abitazione nell’arco della giornata di ieri, sabato 24 gennaio, approfittando dell’assenza dei proprietari. Al ritorno, avvenuto intorno alle ore 23:00, i residenti hanno allertato le forze dell’ordine, illustrando le dinamiche dell'accaduto.
I Carabinieri effettueranno ulteriori accertamenti, per risalire ai colpevoli.