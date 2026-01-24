Carnevale di Chiavazza, preparativi per la sfilata: le modifiche alla circolazione

In occasione della sfilata del carnevale benefico chiavazzese prevista il 1 febbraio sono previste delle modifiche alla viabilità nel quartiere biellese.

In particolare è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, dalle ore 9 alle ore 7 di lunedì 2 febbraio 2026 in via Firenze nel tratto compreso tra piazza XXV Aprile e via Cucco, in piazza XXV Aprile tutta l’area, in via Gamba tutta la via, in via Milano nel tratto compreso tra via Gamba e via Cairoli, in via Cairoli nel tratto compreso tra via Milano e via De Amicis, in via De Amicis nel tratto compreso tra via Cairoli e via Cucco, in via Cucco nel tratto compreso tra via De Amicis e via Firenze, in via Azeglio Dero tutta la via, in via Della Vittoria nel tratto compreso tra via Azeglio Dero e piazza XXV Aprile, in via De Mosso presso l'area di intersezione con via Milano e viale Venezia.

Non è tutto: nelle stesse vie verrà anche istituita la temporanea sospensione della circolazione, eccetto i carri allegorici e i gruppi mascherati, domenica 1 febbraio 2026, dalle ore 14 alle ore 18 e comunque solo per il tempo necessario per il passaggio della sfilata.