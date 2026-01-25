Giardinaggio pratico: Due opportunità per chi “coltiva” il desiderio di saperne di più sulle piante

Da febbraio saranno disponibili due mini-corsi (workshop) teorico pratici dedicati alla potatura delle piante da frutto e al giardino di montagna.

Organizzati dalla Green School, promossa dal Giardino Botanico di Oropa, con il supporto dell’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e il sostegno di Fondazione CR Biella, serviranno ad avvicinare alle principali tecniche di coltivazione e moltiplicazione e a conoscere dal vivo le piante: una fioriera o un’aiuola da realizzare, una pianta da potare o il terreno da migliorare e tutti i lavori da svolgere stagionalmente in giardino o sul balcone (difesa dalle malattie, pacciamatura, protezione dal gelo, fertilizzazione…).

2 workshop pratici da quattro ore e mezza: tre ore da effettuare in presenza, una online da un’ora e mezza (può essere frequentato anche un solo workshop).

Gli incontri in presenza si terranno presso la Riserva Naturale Parco Burcina di Pollone (Biella) e il Giardino Botanico di Oropa (Biella).

Questo il calendario dei due workshop (altri due saranno disponibili in autunno 2026).

1 - Potatura delle piante da frutto;

Calendario degli incontri:

Online: Mercoledì 18 febbraio 2026 dalle ore 18:00 alle 19:30 (piattaforma Google Meet)

Attività pratica (presso Riserva Nat. Parco Burcina): Sabato 21 febbraio 2026,

dalle ore 09:30 alle 12:30.

2 – Il giardino di montagna: guida alla scelta, coltivazione e cura delle piante;

Calendario degli incontri:

Online: Mercoledì 6 maggio 2026 dalle ore 18:00 alle 19:30 (piattaforma Google Meet)

Attività pratica (Giardino Botanico di Oropa): Sabato 9 maggio 2026,

dalle ore 09:30 alle 12:30.

DOCENTI: Laura Tamburelli (Agronoma, Progettista-Resp. Collezioni Giardino Botanico di Oropa) e Alessio Vaccari (Dottore forestale – Curatore Giardino Botanico di Oropa)

Info e Dettagli sul sito web: