Sport e motori a Roppolo: pranzo di gala per Biella Motor Team FOTO e VIDEO

Domenica 25 gennaio 2026, alla Tenuta Variselle, il Biella Motor Team si è ritrovato per il tradizionale pranzo di gala con le premiazioni di scuderia.

Al centro della giornata, la celebrazione di una stagione vissuta “con una innata fame di rally, di auto storiche e di sport automobilistici”. Sono state premiate 65 persone, tra squadre corse, migliori piloti e copiloti, con riconoscimenti suddivisi nelle categorie rally storici, rally moderni e, novità della stagione, la regolarità.

"Anche quest’anno abbiamo premiato i nostri migliori piloti… - ha spiegato Claudio Bergo, presidente Biella Motor Team - Continueremo col seguire i nostri piloti, ma soprattutto organizzeremo il 'Biella Motor Day': un evento non competitivo dedicato alle supercar, rivelatosi un grande successo".

Fra le premiazioni anche il racconto di Serena Rodella, biellese impegnata alla Dakar a bordo di un camion con un team tutto al femminile: "Una corsa massacrante ma coinvolgente, capace di assorbire totalmente chi la vive. Guidi almeno per dieci ore, è un mondo a parte..."

Rodella ha indicato come fase più dura l’avvio, "il giorno dopo il prologo", quando il team si è trovato davanti a percorsi inattesi, con un mezzo provato appena. E sugli aspetti tecnici ha evidenziato la tenuta del lavoro in assistenza: la meccanica "ha tenuto molto bene", grazie ai controlli serali dei meccanici, pur con difficoltà legate all’assetto e a un problema agli ammortizzatori nei primi giorni, risolto tornando alla configurazione originale per arrivare al traguardo.

Il percorso alla Dakar 2026, seguito anche da NewsBiella nelle scorse settimane, si è chiuso con un risultato di rilievo per l’esordio: Rodella ha terminato la gara 40ª assoluta, 5ª tra i camion e 4ª nella categoria H1 Truck. E lo sguardo è già proiettato al futuro: "Stiamo già lavorando alla Dakar 2027", ha detto.

A chiudere il pranzo di gala, come da tradizione, anche una lotteria, fra premi, progetti e racconti dal deserto.