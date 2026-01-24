Gianni Rivera a Biella: il “Golden Boy” del calcio italiano in città FOTO e VIDEO

Oggi Biella ha accolto Gianni Rivera, uno dei più grandi campioni della storia del calcio italiano. L’ex campione dell’AC Milan e della Nazionale è stato ospite della Biblioteca Civica per un incontro speciale con tifosi e appassionati, organizzato dal Milan Club locale.

Numerosi cittadini e tifosi sono accorsi per incontrarlo e ascoltare i suoi aneddoti e racconti di una carriera che ha segnato la storia del calcio italiano.

Nato ad Alessandria nel 1943, Rivera è stato soprannominato il “Golden Boy” dopo aver vinto, nel 1969, il Ballon d’Or, il prestigioso premio per il miglior calciatore europeo. Elegante, tecnico e dotato di grande visione di gioco, Rivera ha guidato il Milan a numerosi successi nazionali e internazionali, tra cui due Coppe dei Campioni, e ha vestito la maglia della Nazionale, conquistando anche il titolo europeo nel 1968.

Dopo il ritiro, Rivera ha continuato a lavorare nel mondo del calcio, contribuendo alla crescita dei giovani talenti e ricoprendo incarichi dirigenziali. La sua presenza a Biella rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di incontrare di persona una leggenda dello sport italiano, ascoltare i suoi racconti e riflessioni su una carriera straordinaria.