Per la Settimana Nazionale dei Lasciti AISM, a Biella un incontro

Dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026 torna la Settimana Nazionale dei Lasciti di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, storico appuntamento di AISM dedicato da oltre vent’anni all’informazione e alla sensibilizzazione sul valore del lascito testamentario. Un momento corale in cui volontari, persone con sclerosi multipla, sostenitori, ricercatori e notai si impegnano per diffondere l’importanza di questo strumento di solidarietà e responsabilità verso il futuro.

I lasciti testamentari rappresentano uno strumento fondamentale per la sostenibilità nel tempo delle attività di AISM e della sua Fondazione: permettono di garantire servizi essenziali, sostenere la ricerca scientifica e migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla, neuromielite ottica e patologie correlate.

Anche la Sezione Provinciale AISM di Biella partecipa alla Settimana Nazionale dei Lasciti AISM, realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Consiglio Nazionale del Notariato e con il sostegno della Federazione Nazionale Pensionati Cisl, con un incontro informativo che si terrà giovedì 29/1/26 alle ore 17.30 nella Sezione AISM di BIELLA in Via Piave 11/C. All’incontro interverranno il Presidente Paolo Trenta il notaio Emanuela Garofalo.

Durante l’evento il pubblico potrà approfondire tematiche delicate legate alle successioni testamentarie e alle polizze a vita e ai lasciti solidali, che costituiscono un importante strumento per realizzare progetti significativi di AISM e della sua Fondazione, FISM.

“Il lascito testamentario è una scelta di responsabilità e fiducia nel futuro. È un gesto che permette ad AISM di programmare interventi duraturi, sostenere i diritti delle persone con sclerosi multipla e garantire continuità a servizi e progetti che incidono concretamente sulla loro qualità di vita”. Dichiara Paolo Trenta, Presidente della Sezione Provinciale AISM di Biella.

Inoltre, a conclusione della Settimana Nazionale dei Lasciti sarà realizzato da AISM un evento nazionale online di approfondimento, in programma martedì 4 febbraio 2026, dalle ore 17 alle 18. L’evento sarà sempre organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato e dedicato ad approfondire il tema dei lasciti solidali e a scoprire come un semplice gesto possa fare la differenza.

È possibile iscriversi gratuitamente su aism.it/eventolasciti. Chiunque parteciperà potrà anche porre domande ai Notai presenti.

Informazioni e orientamento

I lasciti testamentari rappresentano uno strumento fondamentale per la sostenibilità nel tempo delle attività di AISM e della sua Fondazione: permettono di garantire servizi essenziali, sostenere la ricerca scientifica e migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla, neuromielite ottica e patologie correlate.

Durante tutta la Settimana Nazionale dei Lasciti AISM è possibile ricevere informazioni e supporto attraverso:

Numero verde lasciti 800 094464

Aism.it/lasciti

Dal numero verde e dal sito è possibile richiedere gratuitamente la “Guida completa ai lasciti testamentari”, realizzata da AISM con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato

La sclerosi multipla in Italia

La sclerosi multipla è una malattia grave del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso progressivamente invalidante. In Italia si registra una nuova diagnosi ogni tre ore, soprattutto tra i giovani sotto i 40 anni e le donne. Il 10% delle persone diagnosticate manifestano i primi sintomi in età pediatrica, una fase delicata in cui la malattia può interferire con lo sviluppo delle funzioni cognitive e motorie.

Oggi nel nostro Paese vivono oltre 144 mila persone con sclerosi multipla, con circa 3.650 nuove diagnosi ogni anno. Tra le patologie correlate, i disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) e la malattia legata agli anticorpi anti-MOG (MOGAD) condividono bisogni e percorsi assistenziali simili alla sclerosi multipla. In Italia si stimano tra 1.500 e 2.000 casi.

Sebbene non esista ancora una cura risolutiva, la ricerca ha compiuto passi decisivi: negli ultimi 50 anni l’impatto della malattia sulla disabilità si è drasticamente ridotto, passando da 7 persone su 10 che raggiungevano la disabilità in pochi anni a 3 su 10 che potrebbero svilupparla nell’arco di trent’anni. Oggi sono disponibili 20 farmaci in grado di tenere sotto controllo la malattia, con trattamenti sempre più personalizzati.

Chi è AISM

L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 55 anni interviene su ogni aspetto della vita delle persone con sclerosi multipla e delle loro famiglie, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della SM e dei bisogni delle persone, promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.