Biella: convocata la 5° Commissione Consiliare per discutere lo spostamento del mercato

La 5^ Commissione Consiliare Permanente di Biella è stata convocata per giovedì 29 gennaio 2026 alle 18, presso la sala riunioni del 4° piano di Palazzo Pella.
La convocazione arriva a seguito della richiesta presentata il 14 gennaio 2026 dai componenti della Commissione: Paolo Rizzo, Sara Novaretti, Karim El Motarajji, Luigi Apicella e Teresa Barresi.
All’ordine del giorno della riunione è previsto lo spostamento del mercato cittadino principale in centro, una decisione che potrebbe avere ripercussioni sulla viabilità e sull’organizzazione degli spazi pubblici.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 13, comma 9, del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti, non è prevista l’audizione di soggetti esterni indicati nella richiesta. Tuttavia, le funzioni dei Consigli di Quartiere potranno essere esercitate secondo le disposizioni del Titolo III del Regolamento della Partecipazione.