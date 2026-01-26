Andorno Micca, la nuova Pro Loco è realtà: un gradito ritorno dopo oltre 5 anni di attesa

È giunto il momento, siamo alle battute finali. Ancora pochi giorni di attesa e finalmente sorgerà la nuova Pro Loco di Andorno Micca dopo un'assenza di oltre 5 anni. È attesa in settimana, infatti, la firma finale dei documenti che andranno a costituire la rinnovata associazione, con la consegna dello statuto.

A guidarla come presidente Osama Hamache, affiancato dal vice Alberto Liuni e da altri 11 membri del direttivo. La Pro Loco, inserita tra le fila dell'UNPLI, si presenterà il prossimo 1° febbraio, alle 17, al salone polivalente; in tal sede, saranno accolte le adesioni per nuovi soci, oltre a raccogliere i buoni per il primo evento in programma: la fagiolata di Andorno Micca, prevista il 14 febbraio.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Davide Crovella e dall'assessore a Eventi e Manifestazioni Andrea Ferrero per questo primo passo: “L'amministrazione ha seguito tutte le fasi che hanno portato alla costituzione della nuova associazioni. Un lavoro importante, svolto da circa un anno, frutto del confronto tra le diverse realtà del territorio, culminato nell'incontro dello scorso 16 ottobre, dove si è assistito ad una veloce ed efficace accelerazione dell'intero processo costitutivo. Inoltre, è gratificante vedere come molte persone giovani si mettano in gioco per tramandare le tradizioni del nostro paese. L'appoggio dell'amministrazione non verrà mai meno”.





