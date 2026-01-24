Sicurezza dei pedoni a Biella, un'interrogazione di “Buongiorno Biella – Costruiamo Biella”

Il gruppo consiliare “Buongiorno Biella – Costruiamo Biella” ha presentato un’interrogazione a risposta orale in aula in merito alla sicurezza dei pedoni sul territorio comunale, con particolare attenzione al centro storico della città. L’interrogazione riprende in gran parte un testo analogo presentato nel 2020 dai consiglieri Paolo Robazza, Sara Gentile, Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile e Andrea Foglio Bonda.

Secondo i firmatari, la rete stradale comunale continua a registrare numerosi incidenti in cui vengono coinvolti pedoni, talvolta con conseguenze gravi o addirittura mortali. Pur riconoscendo che gli incidenti dipendono in larga misura dalla scarsa attenzione alla guida e dalla velocità dei veicoli, i consiglieri sottolineano che una manutenzione più accurata della segnaletica verticale e orizzontale, l’installazione di infrastrutture dedicate e la limitazione della velocità nei tratti più pericolosi potrebbero contribuire a ridurre il rischio.

L’interrogazione pone particolare attenzione al tratto centrale di Via Repubblica: "In questo momento - si legge nel documento - le “strisce” sono posizionate all’altezza dell’incrocio di via XX Settembre e all’altezza dell’incrocio di Via Marconi. Non ci sono attraversamenti pedonali previsti in corrispondenza della via Palazzo di Giustizia e della via Dal Pozzo. Sono circa 220 metri senza strisce pedonali. È ben vero che, come ironizzano alcuni urbanisti fai da te, il cittadino 200 metri a piedi può ben farli, ma sembrerebbe opportuno prevedere almeno attraversamenti pedonali all’altezza dei due incroci".