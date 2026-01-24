A Netro la Festa di San Giulio

Nel fine settimana del 25 e 26 gennaio 2026, Netro si prepara a celebrare San Giulio con due giornate ricche di tradizione, musica e momenti di convivialità, pensate per coinvolgere tutta la comunità.
Le celebrazioni inizieranno domani, domenica 25 gennaio con il ritrovo presso la sede degli Alpini, dove si terrà un aperitivo in compagnia del gruppo ANA di Netro. A seguire, la sfilata accompagnata dalla Banda Musicale animerà le vie del paese, conducendo poi alla Santa Messa Solenne, momento centrale della giornata. Al termine della funzione, i festeggiamenti continueranno con un aperitivo nel salone polivalente e, successivamente, con il pranzo conviviale.
La festa proseguirà lunedì 26 gennaio: alle ore 20.00 è in programma la tradizionale Cena di San Giulin presso il salone polivalente. La serata continuerà in un clima di allegria con la consueta “Serata in allegria”, durante la quale avverrà il tradizionale cambio di consegne tra i priori, uno dei momenti più sentiti della ricorrenza.