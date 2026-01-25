Presentate a Graglia le maschere del Carnevale, proseguono le celebrazioni FOTO

Sono state presentate ieri, sabato 24 gennaio, le maschere del Carnevale gragliese in Campra, apice delle celebrazioni.

La serata organizzata dalla Pro Loco si è aperta con la consegna delle chiavi del paese al “Ciulin”, passaggio simbolico che apre la manifestazione, prima del veglione e del ballo in maschera accompagnato dall’orchestra Mike e i Simpatici.

Gli eventi proseguono anche oggi, domenica 25 gennaio, con un programma ricco di appuntamenti. In mattinata è in programma il ritrovo di trattori e cavalli presso il piazzale della casa di riposo, con la presenza delle maschere di Graglia e Muzzano e l’accompagnamento musicale della Fanfara d’Settu. Seguiranno la Santa Messa, la benedizione dei mezzi e la sfilata.

A mezzogiorno è prevista la benedizione e distribuzione della fagiolata e l’apertura dello stand gastronomico, mentre il pomeriggio sarà dedicato ai bambini, con giochi e animazione a cura dell’Oratorio di Graglia e dei Coscritti 2008. La chiusura è fissata nel tardo pomeriggio.