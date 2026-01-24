Sicurezza a scuola, il Biellese frena: “I metal detector non sono la soluzione”

Il dibattito sulla sicurezza nelle scuole è tornato improvvisamente al centro dell'attenzione, a seguito dei tragici fatti di cronaca degli ultimi giorni. Uno studente è stato accoltellato all'interno dell'istituto da un coetaneo e la preoccupazione in merito alla detenzione di lame ha portato all’ipotesi di introdurre un controllo tramite metal detector.

Quando la violenza entra in aula, dalla porta d’ingresso, la tentazione di rispondere con misure drastiche ha rassicurato molti dirigenti scolastici, cercando di introdurre una soluzione rapida, almeno sulla carta. Ma situazioni già critiche a parte, nel Biellese emerge una linea più prudente ed emergono perplessità di carattere pratico. La sensazione diffusa è che importare modelli pensati per contesti molto diversi, rischi di produrre più effetti simbolici che reali. Qui la scuola continua a essere percepita come un luogo da proteggere, sì, ma senza snaturarne la funzione educativa e il clima quotidiano.

L’idea di trasformare l’ingresso dell’istituto in un di varco di controllo solleva molteplici quesiti: Chi controlla? Come? Con quali risorse? E soprattutto: che messaggio arriva ai ragazzi? Nel ragionamento dei dirigenti biellesi, il rischio è quello di distorcere il ruolo dell’istituzione e introdurre strumenti e logiche estranee all’ambiente educativo, per rispondere a problemi che nascono fuori dall’aula. Una scorciatoia che non risolve il nodo centrale: la prevenzione nasce molto prima del suono di un allarme.

La sensazione è che un controllo generalizzato finisca per creare diffidenza, rallentamenti, tensioni quotidiane, rischiando di trattare tutti come potenziali pericoli. Tutto ciò per intercettare, almeno sul territorio, pochi casi critici. La violenza non entra a scuola nascosta in uno zaino: arriva da fuori, da storie personali, da contesti familiari e sociali che nessun metal detector è in grado di rilevare.